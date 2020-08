"Messi andrà all'Inter, vi spiego il perché" (Di mercoledì 26 agosto 2020) BARCELLONA, Spagna, - Josep Maria Minguella , agente che ha vissuto i primi anni di Leo Messi nel Barcellona , ha parlato a COPE della clamorosa notizia che ha travolto il calciomercato: " Per me ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Messi andrà

Sport Fanpage

TORINO E’ alla prima esperienza in panchina ma già partito in quarta. Andrea Pirlo ha le idee piuttosto chiare, obiettivi definitivi in mente e un credito quasi illimitato da ...Referendum fuori dalle scuole, anche a Liscate si sceglie di non interrompere le lezioni: la sede individuata per il voto, e in attesa di autorizzazione definitiva da parte degli organismi competenti, ...