"L'obesità aumenta del 48% il rischio di morire per Covid": lo studio (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’obesità aumenta il rischio di morire per Covid-19 di quasi il 50% e può rendere il futuro vaccino contro il virus meno efficace. A dirlo è un nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Reviews. La ricerca si basa su dati raccolti da precedenti report provenienti da diversi paesi del mondo, tra cui Italia, Cina, Stati Uniti e Inghilterra. Il problema dell’obesità è particolarmente grave in alcune zone del pianeta, come negli USA (dove la percentuale di obesi si assesta a più del 40%) e nel Regno Unito dove gli adulti obesi sarebbero il 27% della popolazione. I ricercatori della University of North Carolina at Chapel Hill studiando i dati hanno scoperto che le persone con ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : obesità aumenta Covid: rischio obesità a causa della crisi economica l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Allarme obesità infantile in Sardegna: 2 bambini su 10 hanno problemi di sovrappeso

Insomma complessivamente il 21,6% dei nostri bambini presenta un eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso che obesità". "A livello nazionale i bambini italiani sono tra i più obesi d'Europa - pr ...

'Allarme obesità post lockdown in Sardegna: 2 bambini su 10 sono sovrappeso'

Due bambini sardi su 10, 21,6%, hanno problemi di sovrappeso e il lockdown lo ha ulteriormente aggravato. Insomma complessivamente il 21,6% dei nostri bambini presenta un eccesso ponderale che compren ...

Insomma complessivamente il 21,6% dei nostri bambini presenta un eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso che obesità". "A livello nazionale i bambini italiani sono tra i più obesi d'Europa - pr ...Due bambini sardi su 10, 21,6%, hanno problemi di sovrappeso e il lockdown lo ha ulteriormente aggravato. Insomma complessivamente il 21,6% dei nostri bambini presenta un eccesso ponderale che compren ...