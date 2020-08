LIVE - Osimhen: "Scettico per il razzismo in Italia, ma Napoli non è così! Quanto amore...", Rrahmani: "Non me l'aspettavo..." (Di mercoledì 26 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVEOsimhen, come stai fisicamente e come hai vissuto lo stop in Francia? "Per Edo DL, come vivi la squadra ogni giorno? "Oltre a Quanto vedete in campo, dando il massimo per arrivare ... Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Conferenza stampa Osimhen LIVE: «Convinto dal presidente e da Gattuso» - #Conferenza #stampa #Osimhen #LIVE: - infoitsport : LIVE - Osimhen: 'Il colloquio con De Laurentiis e Gattuso è stato fondamentale. Quanto amore dai tifosi!' - BelpassoAlberto : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #Osimhen e #Rrahmani, la conferenza stampa di presentazione -