Lazio-Muriqi, trattativa ai dettagli (Di mercoledì 26 agosto 2020) E' quasi fatta per l'arrivo di Vedat Muriqi alla Lazio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', che cita fonti turche, l'attaccante kosovaro è pronto a lasciare il Fenerbahce per vestire la maglia biancoceleste. Al club turco andranno circa 20 milioni di euro, compresi i ... Leggi su sport.virgilio

zazoomblog : Lazio-Muriqi trattativa ai dettagli - #Lazio-Muriqi #trattativa #dettagli - Aquila6811 : RT @tommandrea: Secondo quanto riportato da @yagosabuncuoglu, Vedat #Muriqi questa mattina non si è allenato con il #Fenerbahçe (ricordo pe… - Daniele64181695 : @marcomempi Muriqi in turchia un giornale ha affermato che avrebbe firmato un contratto con la lazio , speriamo sia… - tommandrea : Secondo quanto riportato da @yagosabuncuoglu, Vedat #Muriqi questa mattina non si è allenato con il #Fenerbahçe (ri… - callmegoodlife : 26 agosto Focolari: “Fares si è fatto un crociato. Prima dell’infortunio era molto buono. Ora non so” (non vale pe… -