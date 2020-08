Lazio: il nuovo programma delle amichevoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cambia il programma delle amichevole della Lazio a poche ora dal test contro la Rappresentativa Auronzo. Il motivo per cui non si giocherà oggi pomeriggio è legato ai tamponi che i giocatori avversari oggi non hanno effettuato e non effettueranno. Il nuovo programma delle amichevoli biancocelesti vedrà la squadra di mister Inzaghi impegnata sabato 29 contro la Triestina, poi domenica contro Fior Barp Mas, martedì contro il Padova e venerdì contro il Vicenza. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

