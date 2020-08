L’Africa è ufficialmente libera dalla poliomielite selvaggia (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Foto: Badru Katumba/AFP via Getty Images)Dopo decenni di lotte, finalmente arriva una vittoria: l’Africa è stata dichiarata libera dalla polio selvaggia. Ad annunciare l’eradicazione della malattia virale causata dal poliovirus dal continente africano è stata l’Africa Regional Certification Commission (Arcc), ente nominato nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per debellare la poliomielite in Africa, dopo aver constatato che oggi più del 95% della popolazione del continente è stata vaccinata e che l’ultimo ceppo del virus che si trova in natura (da qui l’aggettivo selvaggio che lo accompagna) è stato debellato. L’Oms, inoltre, ha sottolineato che è soltanto la seconda volta che un virus viene debellato ... Leggi su wired

ConsulcesiGroup : Ottime notizie dal @WHO: dopo quattro anni senza un caso, l’#Africa è ufficialmente #PolioFree grazie al #vaccino s… - GiuseppeGp86g : RT @radio3mondo: Il virus della poliomelite è stato ufficialmente eradicato in natura. La polio ha condizionato l'umanità per millenni @lui… - robertozoppi68 : RT @radio3mondo: Il virus della poliomelite è stato ufficialmente eradicato in natura. La polio ha condizionato l'umanità per millenni @lui… - wanda_camusso : RT @radio3mondo: Il virus della poliomelite è stato ufficialmente eradicato in natura. La polio ha condizionato l'umanità per millenni @lui… - Franco32656300 : RT @radio3mondo: Il virus della poliomelite è stato ufficialmente eradicato in natura. La polio ha condizionato l'umanità per millenni @lui… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Africa ufficialmente Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera