Juventus, asse caldo col Valencia: scambio in vista tra i due club? (Di mercoledì 26 agosto 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri però cercano allo stesso tempo di piazzare alcuni esuberi altrove per sfoltire la rosa allenata da Pirlo. Contatti sempre frequenti col Valencia: col club iberico possibile un maxi-scambio, con due profili in uscita dalla Continassa. asse caldissimo quello tra Juve e Valencia. Gli spagnoli hanno infatti messo gli occhi su Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, due profili ormai in partenza dalla Juventus con i quali i bianconeri vogliono fare cassa. Leggi anche: Dzeko Juventus, Paratici lo vuole a Torino: la risposta della Roma Secondo quanto riferito da Tuttosport, i due club ... Leggi su juvedipendenza

TUTTOB1 : Pescara, si rafforza l'asse di mercato con la Juventus - fit_village : RT @TuttoRegia: #Reggiana, si avvicina il centrocampista #Muratore, ex #Juventus U23, ma potrebbe non essere l'ultimo affare con l'#Atalan… - zazoomblog : Juventus asse con la Roma: i giallorossi puntano il difensore - #Juventus #Roma: #giallorossi #puntano - VoceGiallorossa : ?Asse @OfficialASRoma-@juventusfc, 'depennato' De Sciglio. Romero resta in ballo #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - infoitsport : Juventus, asse di mercato con lo United: Paratici prepara 2 cessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus asse Calciomercato Pescara: si rafforza asse con la Juventus Rete8 Calciomercato Juventus, suggestione Messi e Ronaldo ‘fugge’ | Ecco come

Calciomercato Juventus, dal Barcellona arriva un'altra occasione di mercato: Busquets non è più 'intoccabile', i bianconeri pronti ad approfittarne Dopo l'arrivo di Arthur e la partenza di Pjanic, l'a ...

Roma, da Piatek a Khedira: tutti i nomi dei giallorossi

Dzeko è ormai al capolinea con la Roma. Si va alla ricerca di un buon centravanti ed il nome che spunta è quello di Piatek. Anche per il centrocampo si vuole cambiare volto: si punta a Khedira della J ...

Calciomercato Juventus, dal Barcellona arriva un'altra occasione di mercato: Busquets non è più 'intoccabile', i bianconeri pronti ad approfittarne Dopo l'arrivo di Arthur e la partenza di Pjanic, l'a ...Dzeko è ormai al capolinea con la Roma. Si va alla ricerca di un buon centravanti ed il nome che spunta è quello di Piatek. Anche per il centrocampo si vuole cambiare volto: si punta a Khedira della J ...