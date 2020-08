Juve, obiettivo primario il centrocampo. In arrivo un colpo: tutti i nomi in lista (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus cerca un volto nuovo a centrocampo: Aouar, Thomas Partey, Locatelli, De Paul e Paredes nel mirino Leggi su 90min

juventusfc : ?? #Pirlo: «L'entusiasmo bisogna portarlo giorno per giorno. Bisogna parlare con i giocatori, renderli partecipi neg… - TuttoMercatoWeb : Inizia oggi l'era Pirlo alla Juve: l'obiettivo primario non è la Champions ma il decimo scudetto - BrunoGiovanni6 : RT @_ThousandN: Millantano di aver perso lo scudetto per un solo punto. Deridono Agnelli, Paratici, Pirlo, per le mosse della Juve dell'ult… - alessandrobena2 : RT @_ThousandN: Millantano di aver perso lo scudetto per un solo punto. Deridono Agnelli, Paratici, Pirlo, per le mosse della Juve dell'ult… - lizouxoliva : RT @_ThousandN: Millantano di aver perso lo scudetto per un solo punto. Deridono Agnelli, Paratici, Pirlo, per le mosse della Juve dell'ult… -