Jacob Blacke, la protesta antirazzista blocca l’Nba: i giocatori boicottano i play-off, i Milwaukee Bucks non scendono in campo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il caso Jacob Blacke arriva anche in Nba. E questa volta non bastano le scritte “Black lives matter” o i gesti di solidarietà: i giocatori hanno deciso di boicottare i play-off. In America la protesta antirazzista è riesplosa a tre mesi dalla morte di George Floyd, dopo che a Kenosha, Wisconsin, un poliziotto ha sparato diversi colpi di pistola alla schiena del 29enne afroamericano. Blacke è rimasto paralizzato, mentre nelle successive manifestazioni due persone sono morte: un 17enne bianco è stato arrestato per omicidio volontario. Le notizie sono arrivate anche nella “bolla” di Orlando, dove si stanno disputando i play-off Nba. E i Milwaukee Bucks hanno deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano

I giocatori dei Bucks sono rimasti negli spogliatoi e hanno deciso di non entrare per il riscaldamento. Gli avversari dei Magic sono invece regolarmente scesi in campo ma a 3 minuti e 56 secondi dall' ...

17enne arrestato per l'omicidio di due persone a Kenosha durante le manifestazioni

Come è accaduto a maggio con George Floyd, gli Stati Uniti in questi giorni sono travolti da una nuova ondata di proteste per il ferimento di Jacob Blake, giovane afroamericano sul quale un poliziotto ...

