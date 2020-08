Gigi D’Alessio nonno bis: è nata Sofia, figlia di Claudio D’Alessio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Grande gioia in casa D’Alessio: è nata Sofia, figlia di Claudio D’Alessio, a sua volta figlio del celebre cantante partenopeo Gigi D’Alessio e della ex moglie Carmela Barbato. “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio” scrive Claudio, legato alla compagna Giusy Lo Conte. Per lui però non si tratta del primo bebè: è infatti già padre di Noemi, nata 10 anni fa da un’altra relazione. nonno Gigi per ora si è limitato a condividere una storia di auguri per il lieto evento, mentre Anna Tatangelo, sua ex compagna, ha commentato il post di ... Leggi su tvzap.kataweb

