Ghali e l’aggressione subita, ai fan: “Non arrabbiatevi con me” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ghali torna a parlare dell’aggressione subita un mese fa ne alla propria casa e scrive ai fan: “Non arrabbiatevi con me se dirò no” Ghali e l’aggressione subita più di un mese fa. Il fatto è ancora caldo per il cantante che lo scorso 12 luglio fu vittima di un brutto episodio con una ragazza che entrò in casa per aggredirlo mentre era con la mamma. Un fatto che tiene ancora scosso. Oggi il cantante milanese è tornato sull’argomento, rivolgendosi ai propri fan. “Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Tornerà tutto come prima, più di prima”, ha scritto in un lungo post su Instagram, rivelando che ha una grande passione per Domenico Modugno e che gode nell’ascoltare la sua musica. Nel ... Leggi su bloglive

