Gazzetta dello Sport in prima pagina: “Messi va via, l’Inter sogna” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra le varie testate che aprono con il caos Messi-Barcellona, nella prima pagina della Gazzetta dello Sport spicca l’esplicita volontà dell’argentino: “Messi va via”, si legge in maiuscolo. E ancora: “Clamoroso addio al Barcellona. City e Psg in pole, ma i nerazzurri sognano”. L’Inter infatti sarebbe, seppur sullo sfondo, una delle squadre più quotate per aggiudicarsi la Pulce. “Ora sarà battaglia legale“, puntualizza la Gazzetta. Leggi su sportface

