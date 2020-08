Dj morta: micro tracce di sangue sul cranio di Gioele, ha battuto la testa in auto?/Adnkronos (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messina, 26 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Sul cranio di Gioele "sono state riscontrate" delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". Forse, il bambino di 4 anni trovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina), potrebbe avere auto una emorragia cerebrale. E' solo una ipotesi, che al momento non trova conferme ufficiali, ma che l'Adnkronos apprende da fonti qualificate che hanno assistito all'esame autoptico sui resti del piccolo Gioele eseguito oggi al Policlinico di Messina. Per i periti che hanno visionato il cranio, il bambino potrebbe avere "battuto la testa contro una superficie non particolarmente dura", quindi anche un sedile ... Leggi su iltempo

Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, potrebbe essere deceduto già nell'incidente avvenuto sulla A20 Me ...

