Da De Luca a Salvini passando per M5s e Dema: Dante Santoro, la coerenza è tutto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui! Dante Santoro è uno dei protagonisti indiscussi di queste elezioni regionali: questa mattina, quando lo hanno visto tutto pimpante accompagnare il leader della Lega, Matteo Salvini, in tour per Salerno, quelli che lo conoscono da sempre non hanno potuto trattenere un sorriso. Santoro ha appena 31 anni e un passato glorioso, più o meno, ma soprattutto assai movimentato dal punto di vista politico. Nel 2011 si candida al consiglio comunale di Salerno con la lista Salerno per i giovani”, a sostegno, guarda caso, di Vincenzo De Luca. Nel 2015, come riporta la biografia sulla sua pagina Facebook, è vincitore ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : #SALVINI A SALERNO: «DE LUCA SCHERZA SULLA SALUTE DEI CAMPANI» - LegaSalvini : ?? #Salvini: Salerno, milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugura… - LegaSalvini : #SALVINI TAPPA AL COVID CENTER DI SALERNO: 'SOLDI BUTTATI DEI CONTRIBUENTI' - GaetanoBellino : RT @MariaRo99325323: Sondaggi politici elettorali oggi 26 agosto 2020: in Campania il governatore uscente De Luca doppia lo sfidante Caldor… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: #SALVINI TAPPA AL COVID CENTER DI SALERNO: 'SOLDI BUTTATI DEI CONTRIBUENTI' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Salvini Regionali Campania 2020, Salvini a Salerno: «De Luca scherza sulla salute dei campani» Il Mattino Luca Palamara, la Procura di Perugia chiede il rinvio a giudizio

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, ...

Matteo Salvini nel Sannio:”Pronti a dare una svolta in Campania. Indossa la maglia del Benevento e da appuntamento al derby con il Milan”

Tappa del leader della Lega Matteo Salvini anche a Benevento e nel Sannio in apertura della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Dopo la visita a Torrecuso, il se ...

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, ...Tappa del leader della Lega Matteo Salvini anche a Benevento e nel Sannio in apertura della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Dopo la visita a Torrecuso, il se ...