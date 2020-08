Covid, la prima malata di Roma: «Combatto ancora con dolori e fatica, i vicini hanno paura di me» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Contenimento, contagio, test, tamponi ma c'è chi già vive la fase post-Covid, quella della guarigione e della riabilitazione, costellata di dolori, paure, incertezze ed... Leggi su ilmessaggero

Ne ha dato comunicazione questa mattina, 26 agosto, il sindaco Antonio Fargiorgio. Si tratta, come specifica il primo cittadino, di una persona che abita in una contrada extraurbana. Il paziente è ...

Corsa al vaccino, AstraZeneca avvia nuovo test a base di anticorpi

(Teleborsa) - Prosegue la corsa verso un vaccino anti-Covid. Il colosso biofarmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato l'avvio dei test di un farmaco a base di anticorpi per la prevenzione e ...

