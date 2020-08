Biodigestore a ponte Valentino, Ruggiero attacca: “L’Asi ha dato il via libera, assurdo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Leggo con estremo stupore la delibera del Comitato Direttivo dell’ASI n° 41 del 15 giugno 2020 in cui, in parole povere, viene dato via libera a quell’impianto per il trattamento di rifiuti capace di trattare circa 110.000 tonnellate di umido e proposto dall’azienda Energreen. Un quantitativo di ben quattro volte più grande di quanto sia necessario per gli abitanti del Sannio. Una delibera che ha visto la pubblicazione dopo oltre due mesi dalla sua stesura e che addirittura approva persino un protocollo d’intesa per il supporto all’economia circolare allo sviluppo sostenibile del territorio di Benevento”. Così in una nota stampa Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale del Partito Democratico. Che ... Leggi su anteprima24

