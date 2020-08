Billionaire, sono più di 3mila i clienti transitati per il focolaio. Potrebbero aver portato il virus ovunque (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Billionaire, locale di punta della Costa Smeralda, è diventato un focolaio di Covid. Il 17 agosto è stato chiuso. Troppi i clienti contagiati. Ieri in ospedale è finito anche il patron, Flavio Briatore.I 150 dipendenti della struttura sono stati sottoposti a tampone e 59 sono risultati positivi. Ora il problema, scrive Repubblica, sono i clienti. In quanti sono passati dal locale nei primi dodici giorni di agosto, cruciali per l’infezione? Spetterà agli uffici di igiene pubblica della provincia di Sassari contattarli tutti per chiedere loro di sottoporsi a tampone o a quarantena cautelativa. Da una prima stima sarebbero 3120 in tutto, scrive il quotidiano, Potrebbero aver ... Leggi su ilnapolista

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - La7tv : #inonda Il consiglio del Prof. Andrea Crisanti: 'Tutti quelli che sono stati al Billionaire dovrebbero fare il tamp… - Agenzia_Ansa : Sono 58 i casi di positività al #coronavirus su 87 tamponi eseguiti fra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo… - bar_rubino : RT @wirko94: Auguri di pronta guarigione ai dipendenti del Billionaire di cui nessuno sta parlando, ma che sono vittime di chi -a differenz… - Cover_forever : RT @cosimoamato_: E alla fine al Billionaire di #Briatore ci sono più contagiati che sui barconi pieni di migranti. -