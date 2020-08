Benevento, Salvini in città senza mascherina né distanziamento. Mastella: “Sarà multato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Che Matteo Salvini non sia solito indossare la mascherina quando incontra i sostenitori è noto. Stavolta però rischia una multa. Ad anticiparlo è stato il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, che ha invitato il capo della polizia a sanzionare il leader della Lega per i comportamenti tenuti martedì durante una visita nella cittadina sannita. “Appare evidente, dalle foto sui social e sui giornali locali, come non ci sia stato alcun rispetto delle norme: mancanza dell’obbligo della mascherina dopo le ore 18, a seguito delle ordinanze regionali e comunali in Campania ed a Benevento, e disordinato assembramento“, nota l’ex ministro. “Un comportamento – ha detto l’ex ministro del primo governo Berlusconi – in totale spregio alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

rtl1025 : ?? 'Il leader della Lega, Matteo #Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incon… - SkyTG24 : Salvini senza mascherina a Benevento, Mastella: 'Sarà multato' - MediasetTgcom24 : Salvini senza mascherina a Benevento, Mastella: 'Sarà multato' #benevento - Danieleorland0 : RT @SkyTG24: Salvini senza mascherina a Benevento, Mastella: 'Sarà multato' - Monica_ItaliaV : RT @DiReddito: Salvini a Benevento senza mascherina e #Mastella lo fa multare dai vigili. Mastella ci voleva, Mastella! -