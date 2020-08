Balotelli al Benevento: Raiola ci prova ma l’ingaggio… (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quale futuro per Mario Balotelli? Nelle ultime settimane sono state diverse le ipotesi per il centravanti ex Brescia. Dalla Turchia alla Romania passando per club di serie minori. Adesso, una nuova pista potrebbe trattenerlo in Italia, al neo promosso Benevento di Filippo Inzaghi.Balotelli: Raiola lo offre al Beneventocaption id="attachment 942415" align="alignnone" width="585" Raiola (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende a Il Mattino, Super Mario avrebbe alcune offerte o possibili piste in Italia. Tra queste il Benevento che fino a poco tempo fa non aveva mostrato alcun tipo di interesse nei suoi confronti. Allora come mai le cose sarebbero cambiate? Ci sarebbe lo zampino di Mino Raiola che avrebbe colto al balzo l'occasione per inserire ... Leggi su itasportpress

