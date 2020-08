ASTRONOMI: C'È LA POSSIBILITÀ CHE OUMUAMUA SIA TECNOLOGIA ALIENA. (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nell'ottobre 2017, gli ASTRONOMI sono rimasti perplessi dall'arrivo di un oggetto di forma strana lungo circa 400 metri, che sembrava essere entrato nel nostro sistema solare con una traiettoria molto insolita.Gli esperti hanno concluso che "OUMUAMUA, come È stato chiamato in seguito, era un visitatore interstellare, dando il via ad anni di speculazioni sul fatto che si tratti o meno di un pezzo di TECNOLOGIA extraterrestre, in visita da un altro sistema stellare.L'ipotesi dell'idrogenoI ricercatori che spingevano l'ipotesi della sonda ALIENA hanno sottolineato che l'oggetto sembrava accelerare senza una spiegazione apparente. Ma altri hanno sostenuto che l'accelerazione È stata causata dalla radiazione solare. Un altro ha suggerito che l'idrogeno provenisse da ... Leggi su eyesbio

