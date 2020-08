Andrea Favilli: derby tra Inter e Juventus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrea Favilli, attaccante del Genoa è uno dei nomi più caldi del mercato. Il giovane centravanti rossoblu questa stagione non ha fornito grandi prestazioni. Questo lo dimostra il suo score: 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia. In tutte queste occasioni ha segnato solo una rete. Un rendimento sicuramente sotto le aspettative per il ragazzo classe 1997. Sopratutto per l’investimento eseguito dal presidente Preziosi, che ha speso 18 milioni, al termine del prestito nella stagione 2018/2019. In quell’annata giocando solo 321′, che equivalgono a tre partite e mezzo, ha segnato due reti ed un assist. Adesso nonostante l’annata non convincente sembra che due top team vogliano mettere le mani su giovane attaccante. Una è la Juventus (che lo aveva venduto al Genoa) e l’altra è ... Leggi su sport.periodicodaily

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. La generosità di Inter, Juventus, Milan, Fiorentina, Sassuolo, Napoli e Chievo ha dato una mano al Genoa per il bilancio concluso al 31 d ...

