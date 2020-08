Adolescente si sta tramutando in pietra: “Se non verrà curato sarà sepolto nel suo corpo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un Adolescente americano rischia di morire se non si troverà una cura che gli permetta di alleggerire il peso della sua pelle sugli organi. Il giovanissimo Jaiden Rogers, Adolescente del Colorado, si trova a dover lottare per rimanere in vita a soli 15 anni. Il ragazzo statunitense è affetto da una rarissima malattia conosciuta come … L'articolo Adolescente si sta tramutando in pietra: “Se non verrà curato sarà sepolto nel suo corpo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La notizia è stata data dalla giovane moglie Camryn su Instagram: lo youtuber 19enne Landon Clifford è morto dopo aver trascorso dallo scorso 13 agosto sei giorni in coma indotto, in seguito a un dann ...

Ferrara, adolescente si punta la pistola alla tempia sui social: scatta l’allarme

Ferrara, 26 agosto 2020 - Nella mattinata di venerdì una persona ha segnalato alla questura di avere visto, pubblicato sul profilo Instagram di una ragazza molto giovane, una foto che la ritraeva nell ...

