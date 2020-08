WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi: ecco quali (Di martedì 25 agosto 2020) WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo. Ma questo sancirà la fine per l’applicazione su molti dispositivi Android. ecco cosa fa sapere l’azienda in vista del cambio tra fine agosto e inizio settembre. Ora è ufficiale: WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android che utilizzeranno una versione del sistema operativo precedente a quella 4.1. Ad annunciarlo, con … L'articolo WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi: ecco quali proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

infoitscienza : WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone Android: quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp smetterà WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone Android: quali sono Libero Tecnologia