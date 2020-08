Vinci Casa 25 agosto 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di martedì 25 agosto 2020) Vinci Casa martedì 25 agosto 2020. L’estrazione di martedì 25/08/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri estratti oggi: Se non visualizzi i numeri ... Leggi su italiasera

italiaserait : #VinciCasa 25 agosto 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - Buspirone : Vinci quando smetti di pensarci e ti presenti sotto casa sua in ginocchio. - farisaki : Norman dopo aver menato il figlio e averlo quasi fatto crepare: fa quel che ti pare ma non tornare a casa finché no… - Giancarlo1970 : @MotociclismoIT La storia la scrivi se vinci altre gare anche in piste dove parti alla pari con tutti , qui in casa… - scontOmaggio : Concorso NIVEA: vinci 12 buoni da 1.500€ per la tua casa! -