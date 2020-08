Veronica Ursida vittima di se stessa ? Dama in bianco e nero fuori da Uomini e Donne (Di martedì 25 agosto 2020) fuori da Uomini e Donne, Veronica Ursida è stata una vittima di se stessa nella storia finita con Giovanni Longobardi? La Dama appare in bianco e nero davvero provata da tutto ciò che le è successo. Non c’è pace per Veronica Ursida. La bella Dama bionda del trono over di Uomini e Donne sembrava essere diventata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Non c’è pace per Veronica Ursida. La bella dama bionda del trono over di Uomini e Donne sembrava essere diventata la protagonista di una favola d’amore con Giovanni Longobardi. Ma, come si è saputo in ...

