Usa | Lebron James sul caso Jacob Blake | ' Gli afroamericani hanno paura'

'So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America siamo terrorizzati '. Lo ha detto la star del basket Lebron James, riferendosi al caso di Jacob Blake , il 29enne ...

NBA, LeBron James e la corsa alla presidenza USA: "In molti mi chiedono di candidarmi" Sky Sport Usa, Lebron James sul caso Jacob Blake: "Afroamericani hanno paura"

"So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America siamo terrorizzati". Lo ha detto la star del basket Lebron James, riferendosi al caso di Jacob Blake, il 29enne afroamer ...

Wisconsin, sette colpi alla schiena davanti ai 3 bambini, polizia violenta

Un altro video, lungo un trentesimo degli 8 minuti e 46 secondi in cui fu soffocata la vita di George Floyd sotto il ginocchio di un poliziotto, riporta gli Stati Uniti nell’angoscia di quei giorni di ...

