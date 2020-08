Ufficiale: la Supercoppa Europea si giocherà col pubblico allo stadio (Di martedì 25 agosto 2020) L’UEFA ha ufficializzato che la Supercoppa Europea, che si giocherà tra Bayern Monaco e Siviglia, sarà disputata con la presenza ridotta degli spettatori allo stadio di Budapest. Di seguito il comunicato Ufficiale dell’ente. Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo UEFA Return to Play. È stato confermato che tutte le altre partite UEFA continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato ... Leggi su ilnapolista

