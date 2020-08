“Tre rom hanno cercato di rapire le nostre bimbe”. Terrore sulla spiaggia a Ostia (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Terrore a Ostia. L’ennesimo, allucinante episodio che vede come protagonisti rom e bambini è stato riportato oggi dal Corriere della città. Il quotidiano online ha infatti pubblicato il racconto di Emanuel, padre di una bimba di 10 anni, che ieri pomeriggio intorno alle ore 16:00 si trovava nello stabilimento Village insieme a una coppia di amici e alla loro figlioletta di nove anni. Le due bimbe stavano giocando in acqua sopra un fenicottero gonfiabile quando tre donne, che Emanuel descrive come “di chiara etnia rom”, si sono immerse nel mare vestite della propria biancheria intima, avvicinandosi alle due amichette e trascinando il pupazzo gonfiabile verso il tratto di spiaggia libera dove un tempo sorgeva lo stabilimento Faber. La manovra delle nomadi ha subito provocato la ... Leggi su ilprimatonazionale

