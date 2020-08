Svelati i protagonisti di Toy Boy 2, la nuova stagione riparte da Hugo e gli altri spogliarellisti (Di martedì 25 agosto 2020) Nonostante la prima stagione sia stato un flop sulla tv generalista spagnola, Toy Boy 2 è già in cantiere: il merito del salvataggio della serie da una cancellazione che pareva certa è da attribuirsi interamente all'esito della distribuzione internazionale su Netflix, che ha reso la serie popolare in molti Paesi nel mondo. Stroncata dalla critica e poco amata dal pubblico di Antena3 (la sua programmazione in prima serata ha conquistato a malapena l'8% di share), il thriller ambientato nel mondo degli strip club ha invece trovato consensi in streaming quando è arrivato su Netflix nel marzo 2020, entrando nella top 10 dei titoli più visti per diverse settimane e in diverse nazioni, Italia compresa. Un successo inatteso, ma non inedito visto che anche per altre serie spagnole come La Casa di Carta e Vis a Vis la distribuzione in ... Leggi su optimagazine

Ma la sua permanenza svela anche altro: “Qui ho trovato tanti spunti anche ... lo stesso pomodoro – grande protagonista delle pietanze napoletane – lo è. Anche per questo trovo la cucina napoletana ...

“Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i casi (e le dichiarazioni)

Sono oltre venti i personaggi famosi che, di ritorno dalla Costa Smeralda, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Dai volti di “Uomini e Donne” ai calciatori, fino alle starlette dello sh ...

