Sean Connery, i 90 anni del primo (e ineguagliabile) James Bond (Di martedì 25 agosto 2020) Agente segreto. Chissà cos’ha attraversato la mente di Sean Connery quando gli hanno raccontato il personaggio che avrebbe dovuto interpretare. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, nessun problema: nonostante la robusta corporatura (è alto 189 cm, atletico e possente) dimostrava grazia nei movimenti. Inoltre c’era il fattore «incognito», che si legava molto al suo carattere: per tutta la carriera è stato estremamente riservato e ancora oggi – che compie 90 anni e si è ritirato dalle scene – sulla sua vita vige il massimo riservo. Leggi su vanityfair

Inizia da oggi e per tutta la settimana una grande festa di compleanno per il neo 90enne Sean Connery: Sky Cinema Collection programmerà per tutto il giorno una raccolta di molti dei suoi film, parten ...Agente segreto. Chissà cos’ha attraversato la mente di Sean Connery quando gli hanno raccontato il personaggio che avrebbe dovuto interpretare. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, nessun problema: n ...