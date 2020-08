Rabbia per il test sul vaccino Covid-19 a Bugliano con 15 bambini del Bava Beccaris, ma non esiste (Di martedì 25 agosto 2020) Ci risiamo con il Comune di Bugliano ed il vaccino Covid-19, questa volta somministrato a 15 bambini definiti volontari della scuola elementare Bava Beccaris. Uno di quei post che crea profonda indignazione da parte di coloro che sono contro i vaccini e che, in questo particolare momento storico, tendono a minimizzare l’impatto del Coronavirus sulle persone. Peccato che, per queste persone, occorra ricordare ancora una volta che il Comune in questione sia del tutto inventato. Insomma post del genere, come quello di alcune settimane fa, rappresentano una presa in giro. Nel gergo dei social, una “trollata“. La bufala del test sul vaccino Covid-19 a Bugliano con 15 bambini del ... Leggi su bufale

LegaSalvini : PAOLO BERIZZI SUL NUBIFRAGIO DI VERONA: 'KARMA PER I NAZIFASCISTI'. INDIGNAZIONE E RABBIA - matteosalvinimi : Schifo e rabbia per chi stupra donne e bambini: nessuna tolleranza per quei criminali. - pdnetwork : Bufale e catene di #fakenews non nascono mai per caso. Sono le armi di chi vuole destabilizzare il nostro Paese con… - artvdems : RT @bellxrkeshipper: la tossina sta iniziando a colpire tutti, sheideda è uno dei primi e la sua rabbia viene scaricata su madi, la vuole u… - awandmpia : RT @klaineseokie: ugh! La canzone esprime la frustrazione dei BTS verso la rabbia immotivata che viene espressa oggi e che distoglie l'atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia per Pioggia di offese sui social, la rabbia dell'infermiera: "Siete tutti dei grandi ingrati" BresciaToday Strage di Christchurch, processo a Tarrant. Le vittime in tribunale: "Non sei un essere umano"

La rabbia dei sopravvissuti alla carneficina delle moschee ha ... possibile affinchè quest'uomo non veda mai più la luce del sole, che rimanga in carcere per l'eternità, trattandosi di un uomo malato, ...

Mika in concerto streaming per Beirut. Online i biglietti

ROMA – Un live streaming in quattro fusi orari. È “I love Beirut”, l’iniziativa lanciata da Mika a sostegno della città colpita da una devastante esplosione lo scorso 4 agosto. Il cantante, nato propr ...

La rabbia dei sopravvissuti alla carneficina delle moschee ha ... possibile affinchè quest'uomo non veda mai più la luce del sole, che rimanga in carcere per l'eternità, trattandosi di un uomo malato, ...ROMA – Un live streaming in quattro fusi orari. È “I love Beirut”, l’iniziativa lanciata da Mika a sostegno della città colpita da una devastante esplosione lo scorso 4 agosto. Il cantante, nato propr ...