PS5 si avvicina e un rivenditore spagnolo avrebbe svelato prezzo e data di uscita (Di martedì 25 agosto 2020) PlayStation 5 non ha ancora una data di uscita e un prezzo, ma stando a quanto comparso sulle pagine di vari rivenditori sembra che Sony sia pronta ad aprire i pre-order.Un noto rivenditore spagnolo su eBay avrebbe svelato i pre-order di PS5 sia per l'edizione standard che per quella digitale (via EveryEye). Il retailer mostra le due edizioni di PlayStation 5 a un prezzo di € 500 e € 450, ovvero i prezzi che si aspettano la maggior parte degli analisti.Microsoft ha già confermato che Xbox Series X uscirà in tutto il mondo a novembre. Sony, al contrario, non ha comunicato nulla riguardo la finestra di lancio. Tuttavia, il rivenditore afferma che PS5 arriverà il 20 novembre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

PS5: le funzionalità social consentono guide e aiuti tra giocatori, dice l'autore di Oddworld

PS5 conterrà alcune particolari funzionalità social che consentiranno la comunicazione diretta tra giocatori anche con guide e aiuti reciproci, dice l'autore di Oddworld. PS5 sembra avere delle funzio ...

