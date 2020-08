Parma, Carli: «Liverani l’allenatore giusto per noi. Sul mercato…» (Di martedì 25 agosto 2020) Marcello Carli, nuovo ds del Parma, si presenta in conferenza stampa: le sue parole sul mercato e sulla panchina Il nuovo ds del Parma Marcello Carli ha parlato oggi in conferenza stampa. Le parole del dirigente. Parma – «Avevamo intravisto in D’Aversa il profilo giusto per andare avanti. Ci siamo incontrati ed è stato chiarissimo, ho fatto di tutto per mantenerlo perché è un bravo allenatore, ma non c’erano le condizioni per proseguire. La scelta è ricaduta su Liverani, che è un ragazzo giovane, con tanta voglia ed entusiasmo. Era il meglio che c’era sul mercato, è l’allenatore giusto per noi». CESSIONI – «Nel calcio viene ceduto chi ha richieste. Se ... Leggi su calcionews24

