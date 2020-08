NBA – La coincidenza del 24-8, LeBron James svela: “Kobe Bryant era con noi, continueremo la sua legacy” (Di martedì 25 agosto 2020) I Lakers superano i Blazers in Gara-4 e si portano sul 3-1 nella serie. Prestazione dominante di LeBron James che firma 30 punti e vaa 4 rimbalzi dalla tripla doppia. Il ‘Re’ ha notato il punteggio del primo quarto fermo sul 24-8, i due numeri indossati dal compianto Kobe Bryant, svelando nel post gara: “quando ho visto che il risultato era 24-8 ho pensato: ‘è qui con noi’. È stato molto bello e un onore indossare questa maglia in suo onore, ci ha dato la spinta giusta. Vogliamo dare continuità all’eredità che ci ha lasciato: abbiamo inculcata in testa la Mamba Mentality, cioè di lavorare sodo e dare il massimo in ogni allenamento e partita. Il mio compito è continuare ciò che ha iniziato“.L'articolo NBA – La ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA coincidenza NBA – La coincidenza del 24-8, LeBron James svela: “Kobe Bryant era con noi, continueremo la s ... SportFair