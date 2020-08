Navalny, la portavoce: 'Niente indagine? E' chiaro chi sia stato' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Il fatto che sul crimine contro Alexei Navalny non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il colpevole non sarebbe stato trovato era evidente'. E' quanto ha scritto su Twitter la portavoce del ... Leggi su tgcom24.mediaset

Alexei Navalny presenta “tracce di avvelenamento“. Ad accertarlo gli esami dell’ospedale di Berlino dove l’oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici che hanno ...

"Il fatto che sul crimine contro Alexei Navalny non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il colpevole non sarebbe stato trovato era evidente". E' quanto ha scritto su Twitter la portavoce del ...

