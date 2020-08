Motociclista grave dopo lo scontro con un auto (Di martedì 25 agosto 2020) Gravissimo incidente tra moto e auto nella mattinata del 25 agosto, verso le 11, nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia . Lo scontro è avvenuto in via Bure Vecchia Nord. Sono apparse ... Leggi su lanazione

AostaNews24 : Scontro auto contro camper - Grave motociclista valdostano - CorriereUmbria : Grave motociclista di 43 anni, incidente durante il campionato europeo in salita #spoleto #moto… - montagne_paesi : Statale 42 del Tonale: grave motociclista dopo un incidente nella zona di Forno Allione - Montagne & Paesi - Si è v… - oggitreviso : Motociclista finisce nel fosso: è grave in ospedale - Giacinto_Bruno : Incidente a Vernante, lungo la statale per Limone, morto un motociclista -

Ultime Notizie dalla rete : Motociclista grave Milano, incidente in viale Cassala: grave motociclista 20enne IL GIORNO OGLIANICO - Incidente all'incrocio per borgata San Grato. Ricoverato un motociclista

OGLIANICO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto stamane in centro paese, all'incrocio per borgata San Grato. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontra ...

Moto contro camper: 25enne valdostano grave in ospedale

Aosta - È accaduto attorno alle 18.30 di ieri, lunedì 24 agosto, lungo la strada statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses. Il giovane, nello scontro, ha riportato molteplici fratture. Accertamenti dei Cara ...

OGLIANICO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto stamane in centro paese, all'incrocio per borgata San Grato. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontra ...Aosta - È accaduto attorno alle 18.30 di ieri, lunedì 24 agosto, lungo la strada statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses. Il giovane, nello scontro, ha riportato molteplici fratture. Accertamenti dei Cara ...