Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X e Xbox One è ancora in programma (Di martedì 25 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator è uscito di recente su PC, il 18 agosto.Ma per quanto riguarda le versioni console? Sebbene Microsoft abbia precedentemente confermato Flight Simulator per Xbox One e Series X, al momento non esiste una data di uscita. Tuttavia, un recente streaming con Major Nelson ha confermato che le versioni console sono ancora in lavorazione.Durante streaming, Jorg Neumann (responsabile di Microsoft Flight Simulator) ha detto: "ci stiamo impegnando per lanciare il gioco su Xbox e stiamo lavorando duramente perché ciò accada. Non abbiamo ancora una sequenza temporale, ma stiamo ... Leggi su eurogamer

