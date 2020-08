Messi e l’addio al Barcellona: un quotidiano argentino anticipa la scelta della Pulce (Di martedì 25 agosto 2020) Bomba Mundial. Così il quotidiano sportivo argentina Olè annuncia l’addio calcistico più importante di questa estate: secondo le indiscrezioni riportate dalla testata, Messi avrebbe deciso di lasciare il Barcellona. Una scelta maturata dopo la sconfitta ai quarti di finale di Champions League per 8-2 contro il Bayern Monaco. Olè cita anche un documento ufficiale: «Leo Messi ha comunicato via Buró Fax all’FCBarcelona che vuole lasciare il club. Il giocatore argentino si avvarrebbe della clausola del suo contratto che gli consente di rescindere unilateralmente il contratto alla fine di questa stagione». Messi lascia il Barcellona dopo 19 anni. Una carriera inziata ... Leggi su open.online

