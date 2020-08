La verità del sindaco Nizzi: 'Non possiamo controllare tutti quelli che partono' (Di martedì 25 agosto 2020) , Visited 111 times, 111 visits today, Notizie Simili: A Loiri Porto San Paolo due nuovi casi di… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Le bufale a cui credono gli ... Leggi su galluraoggi

TestPerTutti : RT @ilgiornale: La struttura alberghiera avrebbe chiesto ai ragazzi positivi al coronavirus di tacere. E per giorni non avrebbe avvertito l… - bari_times : È il giorno della verità. Ma se Conte vuole l'Inter sarà ancora più sua - Italia_Notizie : È il giorno della verità. Ma se Conte vuole l'Inter sarà ancora più sua - ilgiornale : Previsto per oggi l'incontro tecnico-società. Ma forse c'è già stato. Zhang, no a transazioni… -