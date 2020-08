La festa del Fatto Quotidiano 2020 in diretta streaming. Scopri il programma (Di martedì 25 agosto 2020) LA festa DE IL Fatto Quotidiano IN LIVE streaming 4-5-6 SETTEMBRE 2020 Presentano la festa Silvia D’Onghia e David Perluigi VENERDÌ 4 SETTEMBRE 21:00 “Il Giro del Palazzo” di Alessandro Montanari con la performance live di Francesco Montanari 22:00 Incontro con ospite a sorpresa SABATO 5 SETTEMBRE 11:00 “Virus e Antivirus”Andrea Crisanti e Maria Rita Gismondocon Gianni Barbacetto 12:00 Giuseppe Conte, presidente del Consigliocon Peter Gomez e Antonio Padellaro 14:30 Assemblea Soci di Fatto in streaming*Antonio Padellaro, Marco Travaglio, Peter Gomez, Marco Lillo, David Perluigi *Incontro riservato agli abbonati Soci di Fatto 16:00 Lucia Azzolina, ministro della Pubblica Istruzionecon Mario Portanova ... Leggi su ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Era un anno fa. Alla festa nazionale del @pdnetwork. Ero appena uscito e andai a spiegarne a viso aperto le ragioni… - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - RaiNews : Hanno partecipato ad una festa, l'otto agosto scorso. 8 positivi nella casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore - fattoquotidiano : La festa del Fatto Quotidiano 2020 in diretta streaming. Scopri il programma - loriana34406751 : Vale anche per @nzingaretti con la festa del @pdnetwork il 28 febbraio scorso 'abbracciamo un cinese'sono posizio… -

Ultime Notizie dalla rete : festa del Lyons, salta definitivamente la Festa del Rugby "Decisione dolorosa, preoccupati per la risalita dei contagi" piacenzasera.it Meldola, festa per i 60 anni di sacerdozio di don Rino

MELDOLA. Meldola ha celebrato i 60 anni di sacerdozio di Don Rino. Presente anche il sindaco Roberto Cavallucci. “Una pe ...

Corini, sarà un Lecce che rispecchia questa terra. Ricordo ancora quel gol di Tabanelli

“Il clima straordinario di festa quando abbiamo giocato quella partita lo ricordo bene. E quando Tabanelli segnò il gol, in quella rete c’erano anche i tifosi, loro spingevano tanto e davano molto ...

MELDOLA. Meldola ha celebrato i 60 anni di sacerdozio di Don Rino. Presente anche il sindaco Roberto Cavallucci. “Una pe ...“Il clima straordinario di festa quando abbiamo giocato quella partita lo ricordo bene. E quando Tabanelli segnò il gol, in quella rete c’erano anche i tifosi, loro spingevano tanto e davano molto ...