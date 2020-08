John Travolta e la figlia Elle commuovono con il loro ballo in onore di Kelly Preston (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) A un mese dalla scomparsa di Kelly Preston, il marito John Travolta e la figlia Elle ballano insieme per ricordarla, come mostra il VIDEO commovente pubblicato su Instagram. John Travolta torna su Instagram per ricordare l'amata compagna di una vita Kelly Preston, l'attrice scomparsa prematuramente poco più di un mese fa, e lo fa con la figlia Ella in un VIDEO commovente girato mentre insieme ballano per ricordarla. Nel VIDEO, John Travolta e la figlia Ella Bleu danzano ricordando Kelly Preston, come spiega la star nella didascalia che accompagna il ... Leggi su movieplayer

