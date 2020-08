Insulti sessisti a Lucia Azzolina in un gruppo Facebook leghista, lei commenta: “Nessuna dovrà mai più leggere commenti così infimi” (Di martedì 25 agosto 2020) Insultata su Facebook, in un gruppo che sostiene la Lega, solo perché donna. La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, ha raccontato via social, mostrando uno screen dei commenti, di essere stata vittima di offese sessiste, incentrate non tanto sul suo ruolo da titolare di Viale Trastevere, ma sul colore del rossetto o sulla “forma della bocca”. “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità”, ha scritto sulla propria bacheca ... Leggi su ilfattoquotidiano

CatalfoNunzia : Gravissimi gli insulti sessisti rivolti su Facebook a @AzzolinaLucia. Da donna, prima ancora che da ministro, ti so… - HuffPostItalia : Azzolina pubblica insulti sessisti ricevuti. E scrive: “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi' - Mlucialorefice : Insulti sessisti da far accapponare la pelle... Mi auguro che questi “signori” guardandosi allo specchio come min… - Against_Caste : RT @fattoquotidiano: Insulti sessisti a Lucia Azzolina in un gruppo Facebook leghista, lei commenta: “Nessuna dovrà mai più leggere comment… - fattoquotidiano : Insulti sessisti a Lucia Azzolina in un gruppo Facebook leghista, lei commenta: “Nessuna dovrà mai più leggere comm… -