Harry e Meghan, la decisione arriva a sorpresa. E c’entra proprio la regina Elisabetta (Di martedì 25 agosto 2020) Novità importanti e clamorose su Harry e Meghan. Ciò che sta emergendo nelle ultime ore è una decisione che nessuno probabilmente si aspettava. La vita da separati dalla famiglia reale non è così semplice e quindi starebbero per fare un passo fondamentale. Il loro intento sarebbe quello di riavvicinarsi alla regina Elisabetta per tentare di ricucire un rapporto diventato turbolento. Nonostante sembrasse praticamente impossibile questa ipotesi, adesso sta diventando più fattibile. Già a luglio il principe aveva fatto un’affermazione durante la riunione del ‘Queen’s Commonwealth Trust’, nella quale si era capito che qualcosa potesse cambiare: “Quando guardate al Commonwealth, non c’è modo di andare avanti se non ... Leggi su caffeinamagazine

