Grottaminarda, il fiuto di ‘Attila’ non sbaglia: arrestato un 73enne (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda che, unitamente ad unità cinofile, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un 73enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “Coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, a conclusione di una perquisizione domiciliare, il fiuto di “Attila” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : GROTTAMINARDA (AV) – Controlli dei carabinieri con unità cinofile. Il fiuto di “Attila” non sbaglia: arrestato un 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda fiuto GROTTAMINARDA, IL FIUTO DI “ATTILA” NON SBAGLIA: ARRESTATO UN 73ENNE - Prima Tivvù Grottaminarda - Il fiuto del cane antidroga non sbaglia, arrestato un 73enne

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Car ...

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Car ...