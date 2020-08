Grey’s Anatomy 17 esplorerà ancora di più il passato di un personaggio, tra Coronavirus e triangoli amorosi (Di martedì 25 agosto 2020) Da quando è entrato in scena come "regalo" di Cristina per Meredith, "McWidow" è diventato il terzo lato di un triangolo amoroso che è destinato a durare anche in Grey's Anatomy 17. La nuova stagione, oltre ad esplorare il dramma del Coronavirus dal punto di vista dei medici impegnati ad affrontarlo in corsia, approfondirà anche il personaggio di Cormac Hayes, il chirurgo pediatrico che ha sostituito Alex Karev al Grey Sloan Memorial Hospital. D'altronde era prevedibile: Richard Flood, l'attore che lo interpreta, è stato promosso a volto regolare di Grey's Anatomy 17 e questo, in gergo, vuol dire che sarà molto più presente nelle trame della stagione. Lo conferma anche il diretto interessato, che in un'intervista a Metro.co.uk ha anticipato un coinvolgimento del ... Leggi su optimagazine

