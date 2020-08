Formula 1, il messaggio di Stroll: “La California sta bruciando, donerò 1.800 dollari per ogni punto nel Gp del Belgio” (Di martedì 25 agosto 2020) Attraverso un video messaggio su Twitter, il pilota di Formula 1 Lance Stroll ha voluto sensibilizzare in merito alla drammatica situazione in California, dove sono in corso incendi significativi e difficili da domare. “La scorsa settimana ho avuto modo di riflettere. Vedere cosa sta succedendo in California è a dir poco devastante. Milioni di animali sono a rischio e oltre 100 mila persone hanno dovuto evacuare le loro abitazioni. Io stesso farò una donazione a Lafd Foundation: per ogni punto che conquisterò nel GP del Belgio donerò 1.800 dollari. Mi auguro sinceramente che più persone possibili contribuiscano a questa causa, tutto conta perché possiamo fare la differenza” ha affermato il canadese ... Leggi su sportface

ROMA - La Formula 1 ha ufficialmente annunciato il ritorno del GP di Turchia nel calendario del Mondiale 2020. "Il Gran Premio di Turchia è tornato! La F1 farà anche due viaggi in Bahrain, prima di di ...

