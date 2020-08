Firefox 80: lettore PDF predefinito (Di martedì 25 agosto 2020) Il noto browser Mozilla Firefox si è aggiornato alla versione 80.0 introducendo la possibilità di impostarlo come lettore PDF predefinito. Novità in questa versione Novità: Firefox ora può essere impostato come visualizzatore PDF di sistema predefinito. Il nome riportato dagli strumenti di accessibilità per gli elementi nei controlli ad albero a più livelli non include più in modo errato le informazioni provenienti da elementi a livelli più profondi, fornendo agli utenti il corretto livello di contenuto quando si utilizza uno screen reader. Cambiamenti: Per gli utenti con impostazioni di movimento ridotte, sono state alleggerite una serie di animazioni come il caricamento delle schede per ridurre il movimento per gli utenti con emicrania ed ... Leggi su windowsinsiders

WindowsBlogIta : Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF - Dov_EL : RT @alex_m_84: Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF - filippo_mol : Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF - faggyvee : Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF - ProH4Ck : Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF -

Ultime Notizie dalla rete : Firefox lettore Creare un indirizzo email da usare come alias con Firefox Relay Il Software Disponibile Mozilla Firefox 80, ora impostabile come lettore PDF

Mozilla ha rilasciato Firefox 80, che introduce diverse novità, come la possibilità di settare il browser come lettore PDF predefinito. L’ultima versione del browser di Mozilla introduce alcune novità ...

Mozilla ha rilasciato Firefox 80, che introduce diverse novità, come la possibilità di settare il browser come lettore PDF predefinito. L’ultima versione del browser di Mozilla introduce alcune novità ...