Decora le tue feste a costi bassissimi usando solo palloncini: tantissime idee da copiare! (Di martedì 25 agosto 2020) State pensando di organizzare la festa di compleanno dei vostri bambini e non avete proprio idea di come Decorare i vari ambienti? Provate a utilizzare i palloncini. Ecco di seguito, qualche idea fantastica per abbellire una festa a basso costo. 1.Addobbo con palloncino con scritta Per Decorare a basso costo una festa di compleanno, potete scegliere dei palloncini con le scritte. Saranno perfetti da appendere a una parete. Se invece desiderate incorniciare la scritta, optate per un festone fatto con delle fotografie. L’effetto che otterrete sarà davvero molto bello. Fonte immagine 2.Festone con scritta incorniciato da palloncini I palloncini saranno perfetti anche incorniciare i vari festoni, che variano a seconda dell’evento da festeggiare. ... Leggi su pianetadonne.blog

Federico Fashion Style, la sua estate è in completo multicolor ma non rinuncia al cappello di paglia

Federico Fashion Style è il parrucchiere più richiesto degli ultimi tempi, è amatissimo dalle star e, grazie al programma di Real Time a lui dedicato, è riuscito a spopolare anche in tv. Da qualche se ...

