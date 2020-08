De Zerbi: «Locatelli Juve? Non mi risulta. A Pirlo non serve gavetta» (Di martedì 25 agosto 2020) Roberto De Zerbi ha fatto il punto in vista della prossima stagione: le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto in vista della prossima stagione. Locatelli – «Mi hanno dato la notizia prima di Locatelli e sono andato in confusione. A me non risulta, per fortuna. Io scherzo quando parlo dei miei giocatori, per me sono i più forti di tutti, me li tengo molto stretti. Locatelli, come Boga, come Berardi, come altri, Djuricic magari è chiacchierato di meno ma ha fatto un grande campionato, Caputo è grande come età ma dopo Immobile è il primo italiano, poi Marlon, Rogerio. È difficile portare via giocatori ... Leggi su calcionews24

Sassuolo, i neroverdi su un giovane talento dell’Inter

Il club neroverde possiede già diversi giocatori che sono finiti nei mirini delle big per esempio Locatelli per la Juve o anche Boga ... offerta ufficiale ma Agoumé è uno dei pallini di De Zerbi.

