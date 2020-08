Covid, la rabbia di una soccorritrice di Milano: “Ho paura di voi” (Di martedì 25 agosto 2020) Si parla ancora di Covid. Lo sfogo e le parole pubblicate da una soccorritrice di Milano stanno oramai facendo il giro del web. La descrizione di una foto pubblicata su Facebook da una soccorritrice dell’associazione Mediolanum di Milano sta già facendo il giro del web. È Giorgia Fantinuoli a parlare, e l’argomento principale è il … L'articolo Covid, la rabbia di una soccorritrice di Milano: “Ho paura di voi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Noovyis : (Rabbia per il test sul vaccino Covid-19 a Bugliano con 15 bambini del Bava Beccaris, ma non esiste) Playhitmusic - - Floritmassimil1 : RT @LilianaArmato: Politici che fomentano la rabbia dei genitori per le mascherine a scuola e intelligentoni che le bruciano. È il caso di… - papero0007 : RT @LilianaArmato: Politici che fomentano la rabbia dei genitori per le mascherine a scuola e intelligentoni che le bruciano. È il caso di… - LilianaArmato : RT @LilianaArmato: Politici che fomentano la rabbia dei genitori per le mascherine a scuola e intelligentoni che le bruciano. È il caso di… - Roky99760738 : RT @LilianaArmato: Politici che fomentano la rabbia dei genitori per le mascherine a scuola e intelligentoni che le bruciano. È il caso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rabbia Coronavirus, la rabbia dei medici «Non siamo pronti alla nuova ondata» La Provincia di Como PARMA - Il presidente: "Obiettivo salvezza, escludiamo 20 milioni di ricapitalizzazione annua"

A fare il punto sulla situazione del Parma, nella conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo Direttore Sportivo del Parma Calcio Marcello Carli, ci ha pensato Marco Ferrari, Presidente di Nu ...

Mika in concerto streaming per Beirut. Online i biglietti

ROMA – Un live streaming in quattro fusi orari. È “I love Beirut”, l’iniziativa lanciata da Mika a sostegno della città colpita da una devastante esplosione lo scorso 4 agosto. Il cantante, nato propr ...

A fare il punto sulla situazione del Parma, nella conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo Direttore Sportivo del Parma Calcio Marcello Carli, ci ha pensato Marco Ferrari, Presidente di Nu ...ROMA – Un live streaming in quattro fusi orari. È “I love Beirut”, l’iniziativa lanciata da Mika a sostegno della città colpita da una devastante esplosione lo scorso 4 agosto. Il cantante, nato propr ...